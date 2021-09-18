Росіянин після сварки вбив колишню співмешканку і її доньку-школярку

Росіянин після сварки вбив колишню співмешканку і її доньку-школярку

Нападника затримала поліція.

У російській Новосибірській області 57-річний чоловік жорстоко розправився з 47-річною ексспівмешканкою та її 8-річною донькою.

Про це повідомила пресслужба регіонального управління Слідчого комітету РФ.

За інформацією слідства, тіла двох убитих виявили у житловому будинку Чановского району області. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Правоохоронці відкриои кримінальне провадження за статтею "вбивство двох осіб". Призначено низку експертиз, які мають підтвердити вину чоловіка.

До слова, видання РЕН.ТВ пише, що чоловік напав на колишню співмешканку з ножем після чергового скандалу. У них часто відбувалися сварки. Чергова закінчилася смертю двох осіб.

Як повідомлялося, депутата законодавчих зборів Камчатського краю (Російська Федерація) Ігоря Редькіна звинуватили в умисному вбивстві жителя селища Озерновський. Російський депутат визнає свою вину і стверджує, що сплутав чоловіка з ведмедем, на якого раніше скаржилися місцеві жителі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання