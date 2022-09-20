Росіянин побідкався, що його оштрафували в Естонії за георгіївську стрічку і змусили викинути її

В Естонії оштрафували росіянина за георгіївську стрічку в авто і стягнули штраф.

Естонські прикордонники зупинили авто, за кермом якого був росіянин із Санкт-Петербурга, і на виїзді з їхньої країни змусили зняти георгіївську стрічку із дзеркала, викинути її в урну, та заплатити 120 євро штрафу.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Росіянин скаржиться, що він нібито повертався додому з Естонії, куди регулярно їздив у роботі. Громадянин країни-терористки бідкається, що йому не лишили вибору. Виправдовується, якби не виконав вимог прикордонників, його відправили б до відділку поліції, де йому довелося б цілі вихідні чекати суду.

На росіянина оформили протокол, в якому вказано, що він демонстрував символ, "пов’язаний з актом агресії Росії проти України та геноцидом".

"На зворотному шляху мене зупинили прикордонники. Вони почала кричати "Знімайте стрічку! Знімайте стрічку!". Я спершу не зрозумів, яка стрічка? Вона висіла у мене від травня. Я їм пояснив, що не знав про таку заборону. У результаті після цього мені виписала штраф в 120 євро. І змусили викинути стрічку у сміттєвий контейнер", - бідкається росіянин.

Згідно законодавства Естонії, чоловіку могло загрожувати до 1,2 тис. євро штрафу.

Нагадаємо, низка країн шенгенської зони від 19 вересня не пускає більше росіян.

Читайте також: