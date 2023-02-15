Росіянин побився зі співмешканкою та зарізав її собаку, бо той гучно гавкав (фото)

Собака, який прожив у пари чотири роки, заступився за дівчину і поплатився життям.

В Ленінградській області Росії звичайна побутова сварка між хлопцем та дівчиною закінчилася вбивством собаки.

Про це інформує телеграм-канал "Mash на Мойке".

Напередодні Іван та Маша (ім’я дівчини змінене) із селища Новогорєлове дуже посварилися і справа дійшла аж до бійки: хлопець почав бити дівчину. За інцидентом стежив собака, якого свого часу взяли з притулку, і він почав гучно гавкати.

Тоді Іван схопив зі столу ніж і декілька разів ударив тварину. Потім тіло собаки він запхав до мішка та виніс на балкон.

Дівчина не звернулася до поліції з заявою про інцидент, але розповіла про все своєму знайомому. Після цього з Машею зник зв'язок, і тоді знайомий дівчини повідомив про ситуацію правоохоронцям.

Фото: Telegram-канал "Mash на Мойке"

Івана забрали до поліцейського відділу. Поки що щодо нього складено протокол про адміністративне порушення, а після експертизи на нього може чекати кримінальна справа. Хлопець раніше вже був судимий за погрозу вбивством.

Автори повідомлення звернули увагу на цікаву деталь: судячи з соцмереж, пара дуже любить ретро-відеогру Postal, яку неодноразово звинувачували у надмірній жорстокості.

Нагадаємо, раніше в російській Туві три голодні собаки загризли на смерть жінку. Власника тварин засудили до півтора року виправних робіт.

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