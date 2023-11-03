Росіянин погрожував підірвати літак під час польоту, якщо йому не принесуть горілки: чим усе закінчилось

Російський турист на борту літака Гуанчжоу - Москва погрожував підірвати судно, якщо бортпровідники не принесуть йому горілки.

Зухвалий росіянин під час польоту до Москви на літаку погрожував підірвати судно, якщо йому не принесуть випивки.

Про інцидент повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Хуліганом виявився 39-річний хокеїст команди ЛХЛ "Монетка" з Єкатеринбурга Андрій Сидякін. Під час польоту він чіплявся до стюардес і стюардів, вимагав подати йому алкоголь і загалом поводився зухвало.

Незабаром йому зробили попередження. Після цього чоловік пішов ва-банк - розповів, що у нього є вибуховий пристрій, встав і спробував відкрити двері літака.

Внаслідок цього до кінця польоту бортпровідниці та бортпровідники обшукували повітряне судно. Після прильоту до Москви на борт піднялися співробітники служби безпеки аеропорту "Шереметьєво" разом із поліцейськими і також обшукали лайнер.

Сидякіна не затримали, а просто відмовили в подальшому перевезенні - у столиці він мав зробити пересадку, але після такого перформансу поїде на Урал іншим способом.

Нагадаємо, раніше у Росії довелось посадити літак Іркутськ - Москва через бійку на борту. Двоє пасажирів влаштували спаринг просто в салоні. Інші намагалися їх розборонити, але безуспішно.

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