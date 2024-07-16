Росіянин поставив відверте запитання про Путіна в ефірі і розлютив пропагандистів

Росіянин у прямому ефірі радіопрограми поставив запитання пропагандистам, на якій підставі президент РФ Володимир Путін призначив заступницею міністра оборони свою племінницю.

Про це свідчить відеоуривок з ефіру "Радио комсомольская правда", який опублікував український журналіст Денис Казанський.

До студії російського радіо зателефонував глядач, який поцікавився у пропагандиста Віктора Баранця, чому Путін призначив на посаду заступника міністра оборони РФ свою племінницю:

"Вікторе Миколайовичу, прокоментуйте, будь ласка, що громадянин Путін призначив на посаду свою двоюрідну племінницю. За яким принципом: за професійним?..."

Баранець не дав чоловікові завершити запитання, одразу відрубавши: "За професійним. Увага! Я відповів на ваше перше запитання – за професійним (принципом – ред.)".

"Владику, а ви не знаєте, до речі, що публіка вимагає, щоби вас відключали одразу на*рін, тільки-но ви з’являєтеся?" – сказав інший пропагандист Михайло Тимошенко.

Після цього Баранець швиденько оголосив перерву:

"Угу, так. Перерва. Вона буде короткою".

До слова, нещодавно відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у ефірі державного телебачення закликав стерти з лиця землі Київ, Одесу, Миколаїв та Харків.

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