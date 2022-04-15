Росіянин проведе 7 діб в ув'язненні за те, що загорнувся в український прапор біля новгородського кремля: відео

Росіянин проведе 7 діб в ув'язненні за те, що загорнувся в український прапор біля новгородського кремля: відео

Активіста покарали двічі — за дискредитацію збройних сил РФ та непокору поліції.

Суд російського міста Новгорода ухвалив рішення покарати тижневим арештом місцевого мешканця Антона Горбаня, який ліг у центрі міста у жовто-блакитному мішку та перераховував зруйновані російськими окупантами міста України.

Про це повідомляє "Север.Реалии".

Активіста визнали винним у непокорі поліції під час затримання, оскільки він не називав свого імені та не погоджувався проїхати поліцейським автомобілем до відділу внутрішніх справ, тобто був не згоден із затриманням.

“Фактично його визнали винним у тому, що він не співпрацював із поліцією у зборі доказів його провини", - заявив адвокат засудженого Костянтин Маркін.

Захисник Горбаня також стверджує, що до активіста застосовано подвійне покарання, оскільки раніше суд уже визнав його винним у дискредитації російської армії.

Свою акцію активіст провів ще 11 квітня біля пам'ятника Тисячоліттю Російської державності поблизу новгородського кремля. Перформанс проти військового вторгнення Росії до України тривав 20 хвилин і був припинений співробітники Росгвардії.

Синьо-жовтий мішок, в який загорнувся Горбань, можна було відкрити лише зсередини, щоб витягти активіста силовикам довелося розрізати його ножем.

Активист Антон Горбань из Великого Новгорода провел необычную акцию против спецоперации в Украине. Он изобразил труп в мешке.



Что из этого получилось⬇️ pic.twitter.com/ojgsYv4ZaH — 7x7 Горизонтальная Россия (@7x7journal) April 12, 2022

Нагадаємо, раніше у столиці Росії активіст вийшов на одиночний пікет біля станції метро "Луб'янка", тримаючи у піднятих руках російську банківську картку "Мир". Цим він буквально ввів у ступор поліцейських, які не знали, як їм реагувати на такий своєрідний антивоєнний протест.

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