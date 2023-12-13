Росіянин сховався в літаку й прилетів до США без паспорта, візи та квитка

Він заявив, що не пам'ятає, як здійснив поїздку.

Громадянин Росії та Ізраїлю прилетів із Європи на західне узбережжя США без квитка, паспорта, візи чи будь-якого запису про те, що він перебував на рейсі.

Про це повідомляє Independent.

Згідно з судовими документами, Сергій Очігава вилетів з Копенгагена рейсом Scandian Airlines і приземлився в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса 4 листопада без будь-яких документів, що засвідчують особу та посадкового талону.

Крім того, офіцери митного та прикордонного контролю в Каліфорнії виявили, що він не був вказаний у пасажирському маніфесті на рейс із Данії – чи будь-які інші рейси до Штатів.

У звіті про інцидент говориться, що "більша частина" екіпажу помітила Очігаву, бо він "блукав літаком і постійно змінював місця". Він також просив дворазове харчування під час кожного приймання їжі і "якось намагався з'їсти шоколад, який належав членам бортпровідників".

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Члени екіпажу не бачили його посадкового талону і зазначили, що місце, яке він першим зайняв під час посадки, мало бути вільним.

"Деякі члени екіпажу провели перерахунок конкретними ділянками, але лише для того, щоб переконатися в збалансованості літака під час зльоту та посадки. Вони не підраховували цифри", — йдеться у звіті.

Як росіянин зміг дістатися з Данії до США, розслідує ФБР, а агент підтверджує, що підозрюваний, якого звинувачено у таємній втечі на літаку, перебуває під вартою, повідомляє Fox News.

Агентка, яка подала скаргу, Керолайн Воллінг, написала, що Очігава стверджував, що "не спав три дні і не розумів, що відбувається".

Він "заявив, що, можливо, він мав квиток на літак, щоб приїхати до Сполучених Штатів, але він не був упевнений" і "не пам'ятав, як він сів у літак у Копенгагені". Він також не зміг згадати, як пройшов перевірку безпеки у данському аеропорту, додала вона.

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Під час допиту офіцери переглянули фотографії на його пристрої. На останньому кадрі були "екрани, на яких відображалася інформація про рейси, що літають по всьому світу (зокрема до Амстердама, Мюнхена, Лісабона, Малагу, Лондона тощо)", йдеться у звіті.

Представник аеропорту Копенгагена підтвердив, що на рейсі перебував чоловік, попри те, що він не мав квитка чи паспорта. "Завдяки нашим спостереженням ми бачимо, що він увійшов без чинного квитка. Аеропорт Копенгагена надав фото та відеоматеріали владі, яка розслідує цю справу. Ми дуже серйозно ставимося до цього питання, і воно буде включене до нашої постійної роботи з коригування та посилення наших правил для підвищення безпеки".

Нагадаємо, у Росії дітям дали грамоти із гербом та прапором України. Батьки були в істериці.

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