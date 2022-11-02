Росіянин скоїв убивство у школі, дивом розминувшись з екскурсією із дитсадка: відео

У Ярославській області РФ порушено кримінальну справу за фактом убивства жінки на території загальноосвітньої школи.

У середу, 2 листопада, у приміщенні школи в російському місті Рибінську було виявлено тіло 40-річної співробітниці освітнього закладу з ножовим пораненням.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, убивця дивом розминувся із дітьми з підготовчих груп дитячого садка, яких привели на екскурсію.

За попередньою інформацією, до працівниці школи Олени Комазової, яка перебувала на своєму робочому місці, після 10:00 прийшов 41-річний співмешканець на ім’я Володимир. Об 11:00 разом вони пішли до магазину за тортом. Почалося чаювання співробітників, де він був присутнім.

Судячи з відео із камер спостереження, першу групу дітей вивели з будівлі о 10.53, майже одразу до школи зайшла наступна група із дитсадка.

Убивство було скоєне о 12:40. Володимир під час конфлікту схопив ножа, поранив заступника директора Олену Кустову і вбив свою співмешканку.

На той момент дітей у приміщенні навчального закладу вже не було.

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За інформацією видання, Олена та Володимир проживали разом, у них часто виникали конфлікти через нестримний потяг чоловіка до спиртного.

Нагадаємо, у вересні цього року в російському місті Іжевськ молодий чоловік зі зброєю прийшов до школи №88, де влаштував стрілянину.

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