Росіянин відрубав пальці п'ятирічній племінниці через зламаний планшет

Батьки викликали швидку допомогу, однак медики змогли пришити фалангу тільки одного з пальців.

У Бурятії (Росія) місцевий житель відрубав пальці своїй п'ятирічній племінниці за те, що дівчинка зламала його гаджет. На сьогодні розслідування завершено, а кримінальну справу направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба управління Слідчого комітету по регіону.

"31 серпня 2020 року дівчинка з батьком і його братом пішла на покіс недалеко від села Покровка Прибайкальського району. До вечора чоловіки почали розпивати спиртне, потім батько поїхав додому і залишив дитину з 47-річним родичем. Дядько дав дівчинці свій планшет, вона почала грати, але ненароком упустила і зламала пристрій. Чоловік розлютився, поклав руку дитини на колоду і вдарив її сокирою, пошкодивши два пальці", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік відвів дівчинку додому і залишив у дворі одну. Батьки викликали швидку допомогу, однак медики змогли пришити фалангу тільки одного з пальців.

"Чоловікові інкримінується "умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю, що не є небезпечним для життя людини і не спричинило наслідків, зазначених у статті 111 КК, але викликало тривалий розлад здоров'я щодо малолітньої особи із застосуванням предметів, використовуваних як зброю. Погроза вбивством або заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю", - зазначили в СК РФ.

Раніше під Києвом сварка закінчилася кривавою різаниною та відрубаними пальцями. Так, в одній із багатоповерхівок м. Бориспіль між двома іноземцями виник конфлікт, під час якого один із них схопився за ніж для рубки м’яса та почав завдавати удари своєму опоненту, чим спричинив травматичну ампутацію трьох пальців руки та понівечив кисть руки і стегно.

А у штаті Уттар-Прадеш на півночі Індії чоловік обезголовив свою 17-річну доньку, побачивши, що вона спілкувалася з неприємним йому чоловіком. Скоївши злочин, він взяв відрубану голову і пішов з нею до поліції.

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