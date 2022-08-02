Росіянин випадково підпалив себе, закуривши сигарету на АЗС: відео

Камери спостереження на автозаправній станції у російському Челябінську зафіксували нещасний випадок з чоловіком, який вирішив покурити, заправляючи свій автомобіль.

У російському місті Челябінську водій випадково підпалив себе після того, як закурив сигарету на АЗС. На кадрах, зроблених камерами спостереження, видно, як чоловік заправляє свій бак, а потім загоряється.

Як повідомляє Daily Mail , ролик, опублікований на каналі соціальних мереж Nexta, став вірусним і набрав понад 265 тисяч переглядів, а чоловік став посміховиськом.

Водій у паніці кидався навсібіч, намагаючись збити із себе полум’я, зрештою його машина також спалахнула. Потім він заскочив на водійське сидіння і від’їхав від місця пожежі. За якийсь час чоловік повернувся з вогнегасником.

Нагадаємо, у штаті Індіана 79-річний чоловік на ім'я Дьюї Фредерік вирішив покарати автодилера та спалив машини, які перебували на стоянці салону.

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