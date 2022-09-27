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Росіянин вплав тікав до Естонії через мобілізацію: його зловили, оштрафували та повернули назад

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Росіянин вплав тікав до Естонії через мобілізацію: його зловили, оштрафували та повернули назад

Фото: ERR

Громадянин Росії тікав від мобілізації до Естонії.

Він посеред ночі переплив річку та таки опинився в Естонії, проте там його затримали, оштрафували та повернули до Росії. 

Про це пише ERR.

Росіянин незаконно перетнув естонський кордон у гирлі річки Нарва орієнтовно 26 вересня о 1:00 ночі. О 4:30 його затримали на одній з автобусних зупинок. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів уникнути мобілізації. 

"Чоловіка доставили до Нарвського прикордонного пункту для процесуальних дій, йому виписали штраф у рамках адміністративного провадження і відправили назад до Росії", - повідомили естонські прикордонники.

Нагадаємо, росіянин побідкався, що його оштрафували в Естонії за георгіївську стрічку і змусили викинути її.

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