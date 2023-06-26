Росіянин застосував вогнемет і гарпун під час сварки за електрику: відео та деталі інциденту

Після скоєного нападник намагався сховатися вдома, а його дружина заливала газом усіх, хто хотів дістатися до чоловіка.

В Росії чоловік підпалив сусіда із саморобного вогнемета та прострелив гарпуном шию жінці. Побутовий конфлікт спалахнув через начебто розкрадання електроенергії.

Про це повідомляє Телеграм-канал Amur Mash.

У селищі Трудове (за 30 км від Владивостока) в садовому некомерційному товаристві розслідували розкрадання електроенергії. Там екскаватор викопав кабель - і це розлютило одного з місцевих жителів.

Так, чоловік вибіг на вулицю із саморобним вогнеметом і підпалив із нього сусіда Едуарда, який намагався відібрати зброю. Сусід загорівся від голови до ніг. Інші присутні на місці люди збили з нього полум’я і стягли одяг, після чого відпоювали водою.

Зловмисник після цього не заспокоївся: підійшов зі спини до очільниці садового товариства Ніни і пробив їй наскрізь шию стрілою з рушниці для підводного полювання.

Нападник намагався сховатися у своєму будинку, тож його дружина взялася тримати оборону. Вона заливала газом усіх, хто хотів дістатися до чоловіка.

"Скрутити парочку таки вдалося. Постраждалих госпіталізували: очільницю товариства прооперували, хлопець із опіками в дуже тяжкому стані", – йдеться в повідомленні Amur Mash.

Там додали, що в постраждалого вогнем уражено 60% тіла. Нападник теж був доправлений з опіками до лікарні.

Правоохоронці відкрили справу щодо замаху на вбивство.

В Росії чоловік застосував вогнемет і гарпун під час сварки: є постраждалі

Нагадаємо, в російській Пермі 10-річний хлопчик помер після вживання важких наркотиків. Дитині стало погано, і її у стані коми доправили до реанімації, де медики три дні боролися за життя хлопчика. Врятували його так і не змогли. Експерти виявили в організмі дитини героїн.

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