Росіянина-капітана звинуватили у вбивстві після аварії танкера в Північному морі: подробиці

Російському капітану контейнеровоза, який врізався в американський нафтовий танкер у Північному морі, висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві через смерть члена екіпажу, який вважається мертвим.

Згідно з повідомленням поліції Гамберсайда, капітан Solong, 59-річний Володимир Мотін із Санкт-Петербурга, Росія, має постати в суботу, 15 березня, в магістратському суді Галла за звинуваченням у вбивстві через грубу недбалість, передає Mirror.

У заяві правоохоронців йдеться: "Розслідування, проведене поліцією Гамберсайда за підтримання Агентства морської та берегової охорони (MCA) щодо зіткнення танкера з вантажним судном у Північному морі біля узбережжя Східного Йоркширу, призвело до того, що чоловікові було висунуто звинувачення".

38-річний Марк Анджело Пернія, громадянин Філіппін, був названий членом екіпажу, який, як вважають, загинув після аварії.

Громадянину РФ висунули звинувачення у вбивстві з необережності і він був поміщений під варту.

"У понеділок, 10 березня, близько 11-ї ранку поліція Гамберсайда отримала повідомлення про те, що між двома суднами сталося зіткнення, в результаті якого один член екіпажу зник безвісти. Берегова охорона Великої Британії провела масштабні пошуки зниклого члена екіпажу, який наразі вважається загиблим. Сім'ю підтримують спеціально підготовлені офіцери, і наші думки залишаються з ними в цей важкий час", - йдеться у повідомленні.

Аварія танкера та вантажного судна біля берегів Британії 10 березня / Скриншот з відео

36 осіб з обох суден вибралися на берег, але один член екіпажу Solong залишається зниклим безвісти і вважається загиблим.

Stena Immaculate залишається на якорі на місці зіткнення, в той час як Solong дрейфує на південь, і зараз його видно біля узбережжя Лінкольнширу.

Начальник берегової охорони Педді О'Каллаган запевнив, що судна "стабільні", а рятувальні команди піднялися на борт обох для оцінки пошкоджень. Він пояснив: "Зараз на Solong є лише невеликі періодичні осередки пожежі, які не спричиняють надмірного занепокоєння. На обох суднах залишаються спеціалізовані буксири з протипожежними засобами. Регулярні польоти повітряного спостереження продовжують стежити за суднами і підтверджують, що немає жодних причин для занепокоєння щодо забруднення ні зі Stena Immaculate, ні з Solong".

О'Каллаган також зазначив: "Агентство охорони здоров'я Великої Британії також допомагає у реагуванні і продовжує повідомляти, що будь-який ризик для здоров'я населення на березі вважається дуже низьким".

Розслідуванням інциденту займається Відділ розслідування морських аварій (MAIB), який повідомив, що Solong "змінив курс" близько 1:30 ночі в понеділок. За даними MAIB, коли судно пливло на схід від маяка Лонгстоун, воно змінило "курс приблизно на 150 градусів", взявши курс на південний схід.

Нагадаємо, фіолетова грибовидна хмара заповнила небо після смертельного вибуху в біолабораторії. Внаслідок вибуху загинули чотири людини і ще четверо дістали поранення.

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