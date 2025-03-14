Росіянина Петровського засудили до довічного за воєнні злочини в Україні

У Фінляндії російського неонациста Яна Петровського засудили за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомив фінський мовник Yle.

Окружний суд Гельсінкі засудив до довічного ув'язнення одного з колишніх ватажків угруповання "Русич" Воїслава Тордена (раніше відомий як Ян Петровський). Він обвинувачений за чотири воєнні злочини, вчинені на сході України 2014 року.

Заступник генпрокурора Юкка Раппе звинувачує Петровського в тому, що він був співкомандувачем групи бійців “Русича”, які 5 вересня 2014 року влаштували засідку на групу українських військових після того, як обманом підняли український прапор на блокпості, убивши тоді 22 і важко поранивши чотирьох українських бійців.

Водночас поранених українських солдатів було страчено, один з них перед стратою був понівечений, що є воєнними злочинами згідно з Римським статутом і Женевськими конвенціями.

Усі звинувачення Петровський заперечував. Це перший випадок, коли Фінляндія висунула звинувачення росіянину за злочини, скоєні в Україні.

Нагадаємо, Петровського затримали у Фінляндії в липні 2023 року, його впізнали прикордонники. Оскільки він перебуває у списку санкцій ЄС під своїм колишнім імʼям — Ян Петровський, йому заборонили вʼїжджати до Фінляндії.

Україна домагалася екстрадиції Петровського, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит Києва через умови утримання увʼязнених в українських колоніях. Після цього влада Фінляндії почала проти нього своє розслідування.

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