Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Іноземця, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева, нейтралізували правоохоронці

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
919
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Іноземця, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева, нейтралізували правоохоронці

Правоохоронці ліквідували нападника у аеропорту Кишинева / Фото: pulsmedia.md

Місцеві ЗМІ повідомляють, шо він може бути причетним до російського терористичного угруповання "Вагнер".

Молдовські сили спеціального призначення нейтралізували іноземця, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева.

Про це інформує урядовий Telegram-канал Prima sursa.

"У міжнародному аеропорту Кишинева стався збройний напад. Його скоїв іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Республіки Молдова.

Під час конвоювання в стерильну зону для повернення в країну відправлення він відібрав у прикордонника пістолет і смертельно поранив двох людей. На цей момент нападника нейтралізовано силами спеціального призначення", - зазначено в повідомленні.

Видання Pulsmedia повідомляє, що нападник прибув рейсом з Туреччини. Також не виключається його причетність до російського терористичного угруповання "Вагнер".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Кишинева сталася стрілянина.

Крім того, ми раніше інформували, що Конституційний суд Молдови заборонив проросійську партію “Шор” і назвав хвилю антиурядових протестів, очолювану групою, “неконституційною”.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
919
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація