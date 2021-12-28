Росіянина засудили до 11 років колонії у Білорусі: деталі

Росіянина засудили до 11 років колонії у Білорусі: деталі

Саме такий термін просив йому прокурор.

Мінський міський суд засудив 21-річного громадянина Росії Єгора Дудникова до 11 років позбавлення волі за озвучування роликів для білоруської опозиції та ведення Telegram-каналу "Загони громадянської самооборони Білорусі", який влада визнала терористичним.

Про це пише "Інтерфакс".

Саме такий термін просив йому прокурор.

Дудникова звинувачують у розпалюванні ворожнечі (ч. 3 ст. 130 КК) і заклики завдати шкоди національній безпеці Білорусі (ч. 3 ст. 361 КК).

Дудников жив у Мінську та займався озвучуванням мультфільмів та рекламних роликів. Його затримали 5 травня, і з того часу він перебував у СІЗО КДБ Білорусі. Суд над ним розпочався 20 грудня та проходив у закритому режимі.

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