Росіянина звинуватили в "дискредитації" армії через сон про Зеленського

Опублікований жителем російської Чити Іваном Лосєвим в соцмережі Instagram опис сну про ЗСУ та українського президента Володимира Зеленського став підставою для адміністративного протоколу за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, опублікувавши фото матеріалів справи.

Як свідчать документи, донос на Лосєва написав оперуповноважений УФСБ РФ по Забайкальському краю старший лейтенант Д.В. Волков.

Співробітник російської спецслужби звернув увагу на його пост у соцмережі, в якому згадуються ЗСУ та президент Зеленський.

"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли до якогось... табору, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі із Зеленським. Усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене, і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!", я йому відповідаю: "Героям слава!". Зеленський радісно плескає мене по плечу і каже: "Так, відпустіть його, решту всіх розстріляти". І в цей момент я прокидаюся, не встигнувши зробити з ним фотку", —йдеться в дописі, скрін якого опер ФСБ долучив як доказ.

Фото: із соцмереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Як повідомив сам Іван Лосєв, судячи з матеріалів справи, за його публічними дописами ФСБ стежила ще від травня 2022 року. Крім опису сну, він викладав у Instagram пости про мобілізацію та війну з більш різкими висловлюваннями, але вони були проігноровані.

Нагадаємо, у російській Казані дівчину, яка вийшла на пікет з плакатом "Я люблю свого тата", визнали винною у "дискредитації" армії.

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