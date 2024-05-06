Росіянка двічі вийшла заміж за братів-окупантів, яких ліквідували в Україні, і стала мільйонеркою

Жінка отримала виплати від РФ за смерть своїх чоловіків-окупантів.

В Росії жінка на ім’я Євгенія за два роки війни РФ проти України втратила двох чоловіків, натомість отримала від держави 10 мільйонів рублів як компенсацію за. Обидва її чоловіки були рідними братами.

Про це написав один із "православних" пабліків Росії.

Перший чоловік Євгенії, окупант Віталій, загинув під Херсоном 2022 року. Трохи погорювавши і отримавши першу компенсацію від РФ, жінка повторно вийшла заміж за його рідного брата Леоніда.

Проте "сімейна ідилія" тривала недовго. Леоніда також призвали на так звану "СВО" і 2024 року його ліквідували під Авдіївкою на Донеччині.

Російська влада знову потішила вже двічі вдову Євгенію грошовими виплатами.

Росіянка, яка втратила двох чоловіків на війні в Україні / Фото: скриншот

Нагадаємо, росіянка радить окупанту "ховатися в кущах, бо немає за кого воювати" – перехоплення ГУР.

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