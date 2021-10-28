Росіянка у 24 роки стала матір'ю 22 дітей від чоловіка-мільйонера: чи збирається пара зупинятися

Росіянка у 24 роки стала матір'ю 22 дітей від чоловіка-мільйонера: чи збирається пара зупинятися

Велику кількість дітей доглядають 16 нянь,.

24-річна дівчина, уродженка Москви, на ім'я Крістіна Озтюрк виховує 22 дітей разом із 57-річним чоловіком-мільйонером Галіпом Озтюрком, з яким познайомилася на відпочинку в Грузії.

Про це пише The Daily Mail.

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З Галіпом, власником елітної нерухомості, уродженцем Туреччини, росіянка познайомилась у прибережному місті Батумі в Грузії.

Наразі родина мешкає у триповерховому маєтку. У Галіпа також є власні діти від першого шлюбу, проте росіянка тільки рада великій родині.

Спершу пара погодилась, що Крістіна буде народжувати щороку по дитині, але потім обидва зрозуміли, що репродуктивної здатності молодої дружини "не вистачить на задоволення їх вимог".

Тому для народження скористалися послугами сурогатних матерів в одній з клінік Батумі, що обійшлося гаманцю Галіпа у майже 10 тисяч доларів за одну вагітність.

Загальна сума сурогатного материнства обійшлася закоханим у понад 200 тисяч доларів. Протягом року в Крістіни та Галіпа з'явилося 18 дітей.

Дітей доглядають 16 нянь, на послуги яких пара витрачає майже 100 тисяч доларів на рік. А на предмети першої необхідності для немовлят молода мама витрачає понад 5,5 тисяч доларів на тиждень.

"Я не знаю, скільки їх буде зрештою, але ми поки що не плануємо зупинятися. Клініка в Батумі обирає для нас сурогатних мам і бере на себе повну відповідальність за цей процес. Ми особисто не знайомі із сурогатними матерями і не маємо з ними прямого контакту", – сказала Крістіна.

Нагадаємо, у Вінницькій області багатодітна мама народила двійню і тепер у родині Бородуліних 15 дітей — вісім дівчат і семеро хлопців .

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