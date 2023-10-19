Росіянка вигадала домагання до доньки, щоб викликати поліцію: навіщо вона це зробила

Москвичка розраховувала на допомогу правоохоронців у зовсім іншій справі.

Жителька Москви Світлана викликала поліцію до своєї 15-річної доньки, збрехавши у заяві про домагання до піддлітки.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

45-річна москвичка Світлана зателефонувала до поліції та розповіла черговому, що донька заявила їй про насильство: дівчина начебто сказала, що у під'їзді будинку до неї чіплявся невідомий хлопець.

Коли до помешкання мами з донькою приїхали поліцейські, виявилося, що історію з домаганнями Світлана вигадала. Насправді жінка хотіла, аби правоохоронці допомогли їй у іншій справі.

Мамі не подобалося, що її донька курить електронну сигарету. Словами вплинути на дівчинку не виходило, тож жінка вирішила налякати її поліцейськими. Чи допомогли правоохоронці у вихованні підлітки – не повідомляється, а от на її маму тепер точно чекає перевірка за хибний виклик поліції.

Москвичка Світлана / Фото: російські Телеграм-канали

До слова, у російському Сургуті запросили до школи колишнього зека, який воював проти України, аби той провів "урок мужності" для учнів молодших класів.

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