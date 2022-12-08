Росіянка влаштувала епічний скандал у Ростові через синьо-жовті декорації: відео

Неадекватна жителька російського міста обурилася, побачивши, що комунальники монтують на вулиці декорації до новорічних свят у синіх та жовтих кольорах.

У російському місті Ростові-на-Дону жінка з лайкою накинулася на комунальників, які монтували із синіх та жовтих блоків декорації до новорічних святкувань.

Вона взялася знімати на відео працівників та вимагала пояснень, чому відбувається це “позорище”.

“Патріотка” РФ вимагала віднести “хохлячі прапорці” до кордону з Україною. Коли один із працівників спробував пояснити, що нічого страшного не відбувається, жінка почала погрожувати судом, заявивши: “Ти давай ще “Слава Україні” тут прокричи!”.

Неадекватна росіянка не знала, що прикраси, які її так розлютили, стояли в Ростові ще минулого року. З них складався так званий “Казковий замок” із синіх, жовтих та червоних блоків - кольорів прапора Ростовської області.

У соцмережах повідомляють, що після епічного скандалу влаштованого жінкою синьо-жовті декорації з вулиць Ростова зникли.

Нагадаємо, у Москві правоохоронці доставили до відділку п'ятикласницю через аватарку із жовто-синіми квітами, а також прийшли до родини додому з обшуком.

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