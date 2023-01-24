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Росіянка, яка раніше закликала Путіна "бомбити" Дрезден, розревілася на камеру і благає про допомогу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
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Росіянка, яка раніше закликала Путіна "бомбити" Дрезден, розревілася на камеру і благає про допомогу

За цинічні заклики поліція Німеччини відкрила проти росіянки кримінальне провадження.

Росіянка Олена Дірксен, яка у жовтні закликала диктатора РФ Володимира Путіна "бомбити" Дрезден, розревілася на камеру і поскаржилася на нібито "цькування" з боку українських активістів. Скандальна росіянка, яка живе у Німеччині, благає про допомогу у МЗС РФ.

Про це росіянка у відчаї розповіла у соціальних мережах. 

За її словами, вона неодноразово зверталася по допомогою до правоохоронних органів Німеччини, але жодна із її заяв не була прийнята до розгляду. 

"У серпні я дозволила собі розповісти невеликій місцевій газеті про всі погрози і нападки, які отримую я та мій ресторан з боку проукраїнських активістів. Вони стали мені ще інтенсивніше погрожувати і поширювати фейки у соцмережах. А правоохоронці вирішили замість того, щоб займатися з цими погрозами, які надходять мені та моєму ресторану, відкрити кримінальну справу проти мене і влаштувати показовий процес з покаранням, що відбувається з тими, хто не висловлюється погано на адресу РФ", - заявила вся у сльозах росіянка.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року росіянка, яка живе у Німеччині, закликала президента РФ Путіна кинути ракету на площу в Дрездені, де зібрався натовп людей, які виступили проти війни в Україні. Пізніше стало відомо, що ця росіянка - власниця ресторану "Родіна" в Німеччині Олена Дірксен, родом з Таганрога. 

На заклики росіянки Олени Дірксен розбомбити площу у центрі Дрездена відреагувала поліція Німеччини та розслідує її скандальні заяви. 

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Дата публікації
Перегляди
13к
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