Росіянки вимагають у Путіна повернути "мобіків": тренувалися на полігоні, де сталася стрілянина (відео)

Жінки бідкаються, що мобілізовані йшли боронити рідну Брянську область, а їх кинули в Україну на передову, як гарматне м’ясо.

У Росії родички мобілізованих чоловіків із міста Фокіно (Брянська область) звернулися до президента Володимира Путіна з вимогою повернути їхніх близьких додому.

Про це свідчить відповідне відеозвернення жінок, яке поширюють російські пабліки.

Зауважимо, що мобілізовані жителі з Фокіно теж пройшли через Бєлгородський полігон Солоті, де 15 жовтня сталася масова стрілянина з багатьма жертвами та постраждалими.

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Жінки розповіли, що чоловікам погрожували, а старшини пограбували їх, відібравши обмундирування.

"Наші хлопці не підписувалися на те, щоб їх кидали на передову першу лінію. Наші хлопці йшли боронити свою територію, свою Брянську область", – йдеться у зверненні.

"Вся організація мобілізації спочатку була неправильною. Ситуації такі, що їх кинули без навчання на окупованій території", – заявляють росіянки.

"Три тижні його (сина – ред.) мобілізації були лише вчора, у п'ятницю, сьогодні субота. Чому він уже тижні перебуває на окупованій території?" – запитує мама одного з мобілізованих.

Жінки також назвали "зрадою" те, що мобілізовані чоловіки йдуть на війну непідготованими.

"Офіцери частини Солоті погрожують мобілізованим кримінальною відповідальністю за те, що вони не відмовляються йти захищати нашу Брянську область. Вони відмовляються бути гарматним м'ясом для них", – йдеться у відеозверненні.

Нагадаємо, 15 жовтня у Бєлгородській області на полігоні Солоті в Росії сталася масова стрілянина, внаслідок якої могли загинути 11 людей. Відомо, що протягом останніх 10 днів понад 100 жителів Брянської області відмовлялися вирушати із цього полігону на штурм Лимана, вимагаючи залишити їх захищати кордон Росії.

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