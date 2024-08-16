Росіянку посадили на 12 років за донат на підтримку України: вона пожертвувала 51 долар

Російський суд засудив балерину-аматорку Ксенію Кареліну до 12 років ув'язнення за державну зраду – вона пожертвувала 51 долар благодійному фонду на підтримку України.

Про це повідомляє ВВС.

Кареліна, яка має американське і російське громадянство, визнала себе винною минулого тижня після судового засідання, що відбулося за зачиненими дверима.

Вона жила в Лос-Анджелесі і стала громадянкою США 2021 року. Ксенія була заарештована під час відвідин сім'ї в січні минулого року в Єкатеринбурзі.

Прокурори вимагали 15 років ув'язнення. Суд в Єкатеринбурзі визнав її винною в державній зраді і засудив до ув'язнення в колонії загального режиму.

Служба безпеки ФСБ Росії звинуватила Кареліну у збиранні грошей для української організації, яка постачає зброю українським військовим.

Російські правозахисники заявили, що проживаючи в США, вона зробила один переказ у розмірі 51,80 долара в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Передбачається, що ФСБ виявила транзакцію на її телефоні.

Ксенія Кареліна / Фото: EPA

Її адвокат Михайло Мушаїлов сказав, що Кареліна лише зізналася у переказі грошей і вважала, що кошти допоможуть жертвам з обох боків. Він повідомив російським ЗМІ, що вона подасть апеляцію на вирок.

Благодійна організація Razom for Ukraine заявила раніше цього року, що вона "приголомшена" звісткою про арешт балерини і заперечувала збирання грошей на зброю чи боєприпаси. Вона заявила, що це благодійна організація, заснована в США, яка займається гуманітарною допомогою та ліквідацією наслідків стихійного лиха.

Кареліна постала перед судом у червні в тому ж суді, що й Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal, якого було ув'язнено за шпигунство, але звільнено на початку цього місяця в рамках великого обміну ув'язненими зі США та іншими західними країнами.

Справи в Єкатеринбурзі слухав той самий суддя, Андрій Мінєєв.

Бойфренд Ксенії Кареліної, боксер Кріс ван Геєрден, заявив 15 серпня, що він дуже злий на Держдепартамент США.

"Я прокинувся від новин сьогодні вранці. Я все ще сиджу тут і переварюю те, що відбувається", - сказав він CBS News. "Два тижні тому відбувся обмін ув'язненими, і Ксенії в цьому списку не було", - сказав він, додавши, що останні вісім місяців він наполягав на її відправленні додому. "Ксенія має бути вдома, і я злий, і намагаюся зберігати самовладання".

Ксенія Кареліна з бойфрендом / Фото: instagram.com/worldboxingnews

В інтерв'ю BBC Newshour Кріс сказав, що, на його думку, Кареліній не слід було повертатися до Росії на початку року.

"Тепер моє запитання: чи можемо ми сьогодні оголосити Ксенію "неправомірно затриманою", щоб, коли відбудеться наступний обмін, вона стала його частиною?".

Якщо США оголошують людину "неправомірно затриманою", це означає, що вони розглядають її як політичного заручника, і переговори є життєво важливими для забезпечення її свободи.

Він додав: "На мій подив, було дві людини [в обміні ув'язненими], які не були оголошені "неправомірно затриманими", і вони вийшли на волю — то чому ж Ксенія не вдома?".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російська влада придушує інакодумство, і правозахисні організації стверджують, що проти антивоєнних дисидентів було порушено понад 1000 кримінальних справ. Минулого року президент Володимир Путін підписав указ, який офіційно збільшує максимальний термін ув'язнення за державну зраду з 20 років до довічного. За даними правозахисників, минулого року було порушено рекордну кількість справ про державну зраду.

У липні підліток Кевін Лік, громадянин Німеччини та Росії, був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за державну зраду. Він був одним із 16 чоловіків і жінок, звільнених Росією в рамках обміну полоненими із Заходом.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відповів, чи буде найближчим часом обмін полоненими "всіх на всіх". У списках військовополонених і цивільних заручників є особи, яких росіяни ув'язнили ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року.

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