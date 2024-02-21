Росіянку відмовились обслуговувати в аеропорту Рима через її паспорт – подробиці

В одному з найбільших аеропортів Італії "Ф'юмічіно" росіянці не продали воду через її паспорт. За її словами, продавчиня, побачивши її паспорт, заявила, що "росіянам воду продавати заборонено". Громадянка РФ саме мала летіти до Єревана і перед від'їздом вирішила купити пляшку води.

Про це пишуть італійські ЗМІ.

Відео зі скаргами росіянки поширила у Мережі.

Працівниця магазину, запевнила, що продавати воду росіянам їй нібито заборонили в Міністерстві закордонних справ Італії. Проте жодних подібних інструкцій від МЗС не надходило. Тож очевидно, що жінка хотіла таким чином показати своє ставлення до громадянки країни-терористки Росії.

"Я хотіла купити пляшку води у магазині Aelia Duty Free в аеропорту Фʼюмічіно. Але коли продавчиня побачила мій паспорт, сказала, що росіянам воду не продають, це є розпорядження італійського МЗС. Навіть не знаю, що сказати… Я 10 років живу в Італії, маю посвідку на постійне проживання, плачу податки", – пожалілася росіянка.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, мова йде про Анну Ларіну, яка живе в Італії та працює вчителькою російської мови та перекладачкою.

Нагадаємо, Польща відреагувала на інцидент під час протесту фермерів – проросійський плакат і заклик до Путіна.

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