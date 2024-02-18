Росії дуже вигідна велика війна на Близькому Сході — політолог

Для Кремля дуже важливо отримати ціну на нафту під 200 доларів.

Росії дуже вигідна велика війна на Близькому Сході, оскільки це призведе до підняття цін на нафту, тому Москва прагне влаштувати там небезпечну ситуацію.

Таку думку висловив політолог Тарас Загородній в ефірі "Еспресо".

За його словами, Росія прагне влаштувати велику війну на Близькому Сході, щоб отримати ціну на нафту під 200 доларів. Саме тому Москва так активно підтримує ХАМАС, Ісламський джихад та палестинські фракції.

"Це продовження політичної лінії триває ще з часів СРСР і є традицією для влади у Кремлі. Не є таємницею, щоб подібні організації активно підтримували КДБ. Росія намагається створити небезпеку та точку напруження на Близькому Сході", — зазначив Загородній.

Він додав, що Росія вже готується до провокацій щодо країн Балтії.

"Саме тут інтереси РФ та Китаю збігаються. Зокрема, створення точок напруги для США в різних куточках світу, щоб у них було розпорошення сил. Далі, я гадаю, що після президентських виборів у Росії, слід очікувати провокації щодо країн Балтії. Думаю, що такий розвиток подій ми побачимо до кінця цього року", — сказав він.

Тим часим США з метою захисту торгових суден у Червоному морі завдали удару по військових об’єктах угруповання хуситів у Ємені і вразили 5 цілей на північ від міста Ходейди.

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