“Росії наплювати”: соратник Путіна вульгарно звернувся до країн “Великої сімки”

У Кремлі зневажливо відреагували на заяву міністрів закордонних справ країн G7 про недопустимість переділу кордонів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва не буде зважати на невизнання з боку країн “Великої сімки” кордонів РФ, якщо вони включатимуть території загарбані під час війни проти України.

Про це вірний соратник російського президента Володимира Путіна написав в суботу, 14 травня, у своєму Telegram-каналі.

“Скажімо м'яко: нашій країні наплювати на невизнання нових кордонів з боку G7, важлива справжня воля людей, які там проживають”, - заявив Медведєв, який займав посаду президента РФ, зокрема під час агресивної війни 2008 року проти Грузії, яка також тимчасово втратила частину своїх територій.

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У такий спосіб він прокоментував спільну заяву глав МЗС G7, де, зокрема, йшлося про те, що ці країни “ніколи не визнають кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової агресії”.

Загалом Медведєв відповів на усі сім пунктів спільної заяви глав дипломатичних відомств “Великої сімки”. Зміст усіх його коментарів зводився до того, що нічого іншого в Кремлі не сподівалися від “ворожого Заходу”, який веде “приховану війну” з Росією.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) закликали Китай виступити на підтримку України і не допомагати Росії в її загарбницькій війні проти України, не виправдовувати її дії та не підривати санкційний режим проти РФ.

Про що говорили міністри закордонних справ на зустрічі "Великої сімки"

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