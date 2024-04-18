"Росії не потрібно готуватися після війни в Україні": естонський командувач зробив заяву щодо можливого нападу

Росії не потрібно готуватися протягом трьох років після війни в Україні, і в разі нападу Естонія зможе відбити ворога.

Про це сказав голова Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем, передає видання ERR.ee.

"Станом на зараз я не бачу військової загрози безпосередньо за нашим кордоном", – сказав Херем.

Він пояснив, що перед початком війни є період, коли в країні розпочинаються приготування, які, однак, не дуже впливають на суспільство.

Коли загроза зростає, країна збільшує обороноздатність, що означає мобілізацію.

"На прикладі України Естонія має достатньо часу, щоб підготуватися, якщо загроза зросте", – сказав Херем.

Якщо Естонія мобілізує 43 тисячі солдатів, це коштуватиме майже два мільйони євро на день, повідомив він.

"Це не такі вже великі гроші порівнюючи з тим, що ці люди більше не роблять внесок в економіку. Фіни кажуть, якщо вони мобілізують 250 тисяч, то країна може збанкрутувати за місяць", – зазначив генерал.

Генерал підкреслив, що РФ не потрібно готуватися впродовж трьох років після війни в Україні, щоб здійснити напад на наступну країну. Він наголосив, що сучасна військова машина РФ працює так само добре, тож якщо Росія запланує провести одну місячну військову операцію проти країн Балтії, знаючи, що у військовому співвідношенні зазнає поразки, їй не знадобиться особлива підготовка.

За словами командувача, Естонії не потрібно чекати на прибуття НАТО, тому що НАТО вже тут.

"Сьогоднішня система така, що НАТО тут і нікуди не йде, а стає ще більшою, коли є ознаки загрози", – сказав він.

Нагадаємо, очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що його країна знайшла додаткові резерви, які дозволять закупити партію боєприпасів для ЗСУ, а саме мільйон снарядів на суму в кілька мільярдів євро.

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