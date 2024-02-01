Росії не варто розраховувати на втому європейців від війни: Макрон – про підтримку України

Щодо військової підтримки, то країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання, і саме це буде однією з цілей майбутнього візиту французького лідера до України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримка рішення про надання Україні 50 мільярдів євро всіма 27 країнами Євросоюзу показала Росії, що Європа не "стомилась".

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі за підсумками зустрічі Європейської ради, передає "Укрінформ".

"Ця угода надає передбачуваності нашій підтримці України через довгострокові економічні та фінансові зобов'язання. Послання чітке – Росії не слід розраховувати на будь-яку втому з боку європейців у підтримці України", – сказав Макрон.

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Президент Франції також нагадав, що Європейська рада погодилася з тим, що Єврокомісія представлятиме щорічний звіт про реалізацію програми для України, на основі якого будуть проводити щорічні дебати.

"У разі необхідності через два роки Європейська рада може запросити Комісію представити пропозицію щодо перегляду цього механізму, зокрема, в контексті наступної багаторічної фінансової програми Європейського Союзу", – уточнив Макрон.

Щодо військової підтримки, то країни Європи беруть на себе двосторонні зобов'язання, і саме це буде однією з цілей майбутнього візиту французького лідера до України. "Франція надає критично важливі можливості, які можуть мати вирішальне значення на полі бою, включаючи ракети "Скальп" для протиповітряної оборони та артилерійські системи "Цезар", – сказав він.

Макрон нагадав, що 18 січня Франція як співголова (разом з США) приймала важливу зустріч зі створення так званої артилерійської коаліції, до якої увійшли 22 країни.

На наступному засіданні Євроради Макрон пообіцяв повернутись до питання російських активів.

"Ми зробили важливий крок, вирішивши відокремити відсотки заморожених російських активів. Другим етапом тепер буде ухвалення рішення про те, як їх використовувати та куди розподілити", – зауважив президент Франції.

Нагадаємо, Європейська рада погодила надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги.

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