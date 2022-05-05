Росія розробила чіткий план вторгнення до Молдови та готова атакувати: ЗМІ назвали ймовірну дату

Росія найближчим часом готова атакувати Молдову. Ймовірною датою вторгнення до країни називають 9 травня.

Для цього, за даними контррозвідки, Росія розробила чіткий план нападу, а приводом буде визнання Росією незалежності Придністров'я.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела у контррозвідці.

Зазначається, що ймовірний успіх російської армії призведе до відкриття другого фронту на південно-західному напрямку.

"Відкриття другого фронту має стратегічне значення, адже він стягуватиме людські резерви та техніку Збройних сил України. Більш того, в контррозвідці заявили, що присутність російських військ в цьому регіоні буде дестабілізувати політичну ситуацію на Балканах", – повідомляють співрозмовники виданню.

Варто зазначити, за даними Генштабу ЗСУ, у так званому Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Росія продовжує створювати провокації.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські солдати, які зараз перебувають у Придністровському регіоні Молдови, приведені в повну бойову готовність. За її словами, можливі всі сценарії і Україна до них готується.

Раніше у ГУР Міноборони повідомили, що Росія спеціально нагнітає ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України. Через відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордон, щоб розпорошити і відволікати сили української армії.

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