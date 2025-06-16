Росії вигідна війна Ізраїлю проти Ірану: в РНБО пояснили мотив Кремля

Війна Ірану та Ізраїлю

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У РНБО сказали, чому РФ вигідна війна на Близькому Сході. Так, росіяни зацікавлені у знищенні Ізраїлем нафтової галузі Ірану.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Посадовець наголосив, що росіяни, традиційно, бажають занепаду й руйнувань навіть тим, з ким співпрацюють.

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«Росіяни найбільше зацікавлені в тому, щоб нафтова галузь Ірану була знищена Ізраїлем у війні. Ось таке от „партнерство“ Москви і Тегерану», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ракетно-дроновими ударами. Ситуація загострюється.

Напередодні, 15 червня, ізраїльський авіаудар ліквідував одночасно вісім високопоставлених військових Ірану.

Сьогодні, 16 червня, з Ірану було випущено близько 30 ракет, з яких щонайменше 9 досягли мети. У Тель-Авіві є влучання у багатоповерхівку, внаслідок чого десятки людей постраждали.

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Водночас іранский корпус стражів ісламської революції стверджує, що обстріляли ізраїльську авіабазу "Наватім" у Негеві.

Від початку конфлікту внаслідок іранських ударів по Ізраїлю загинуло 16 людей. Серед них — 5 українців.

Нагадаємо, вдень 15 червня стало відомо, що Ізраїль завдає ударів по Ірану. Атаки спрямовані на оборонні об'єкти і ті, які стосуються ядерної програми Ірану.

ЦАХАЛ раніше заявляв, ізраїльські сили атакували 170 іранських цілей. Для цього було залучено щонайменше 50 винищувачів.

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“Під удар потрапили понад 720 об'єктів, які входять до системи оборони Ірану або стосуються до його ядерної програми”, — йдеться у повідомленнях.