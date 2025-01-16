Російська агресія може втягнути США у ядерний конфлікт – кандидат Трампа на посаду директора ЦРУ

За словами Джона Реткліффа, російсько-українська війна поширює спустошення та збільшує ризик втягування США у конфлікт із ядерною країною.

Ексдиректор національної розвідки США Джон Реткліфф під час розглядання у Сенаті його кандидатури на посаду директора ЦРУ в адміністрації Трампа у середу, 15 січня, заявив, що головними загрозами для Сполучених Штатів є поширення російської агресії, бажання Китаю домінувати та транснаціональні злочинні організації.

Про це пише "Голос Америки".

"Російсько-українська війна триває, вона поширює спустошення та збільшує ризик втягування США у конфлікт із ядерною країною", – заявив Реткліфф.

На його думку, США сьогодні стикаються із "напевно, найскладнішою ситуацією для національної безпеки в історії країни”. Він перелічив найбільші загрози для безпеки США, першою з яких назвав зусилля Комуністичної партії Китаю стати країною, яка домінує у світовій економіці, новітніх технологіях та військовій сфері.

Реткліфф також зауважив, що "транснаціональні злочинні організації наповнюють американські громади насильством і смертоносними наркотиками", що створює вкрай загрозливу ситуацію у країні. Він також звернув увагу на руйнівний вплив війни Росії проти України, особливо з огляду на те, що це може втягнути США у ядерний конфлікт.

За словами Редкліффа, загрозу національній безпеці Сполучених Штатів також становлять іранський режим та терористичні угрупування, які він фінансує, загальна ситуація на Близькому Сході та наміри КНДР щодо дестабілізації південноазійського регіону.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки може збільшити загрози, які кожен з них становить для нас окремо”, – наголосив Реткліфф.

Водночас він зауважив, що майбутнє національної безпеки, геополітики та взагалі людської цивілізації визначатимуть новітні технології, зокрема штучний інтелект та квантові обчислення.

Нагадаємо, сенатор США Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря, заявив, що і Україна, і Росія, повинні піти на поступки, аби закінчити війну. На його думку, Росія не зможе окупувати всю Україну, втім і Україна зараз не спроможна повернути всі окуповані території.

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