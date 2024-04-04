Російська армія "майже повністю відновлена" – представник Держдепартаменту США

Раніше в Литві оцінювали, що Росії знадобиться від п’яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Росія відновила свою армію після величезних втрат, яких зазнала у війні проти України.

Про це представник Держдепу сказав на заході, організованому Центром нової американської безпеки, повідомляє Defense News.

"Протягом останніх кількох місяців ми оцінили, що Росія майже повністю відновила військову структуру", – заявив Кемпбелл.

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Його оцінка, здається, суперечить оцінці Пентагону та союзників США у Європі. Адже на зустрічі у форматі "Рамштайн" наприкінці березня американський міністр оборони Ллойд Остін заявив, що РФ зазнала понад 315 тис. втрат під час війни. Пентагон констатував, що через скорочення допомоги від США, яке призвело до нестачі боєприпасів в українських військових, російські війська просунулися. Але це також їм дорого коштувало, зазначили у відомстві.

Голова Комітету нацбезпеки Литви в інтерв’ю на початку 2024 року оцінив, що Росії знадобиться від п’яти до семи років, щоб відновити свої сили для повномасштабної війни.

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Водночас Москва різко збільшила витрати на оборону від 2022 року – до 6% ВВП у своєму бюджеті на 2024 рік. Це частина більших зусиль Кремля перевести свою економіку, і зокрема оборонну промисловість, на воєнні рейки.

Частково своїм успіхом Кремль завдячує підтримці з боку Китаю, а також Північної Кореї та Ірану. І Кемпбелл, і інший високопосадовець з американської адміністрації сказали, що Китай допоміг РФ пережити економічні та воєнні невдачі за останні два роки.

"Ми дійсно бачили, як [КНР] почала допомагати відновлювати оборонно-промислову базу Росії, по суті заповнюючи торгівлю з європейськими партнерами, яка припинилася після російського вторгнення до України", — сказав чиновник.

У публікації зазначається, що успіх Москви додав тиску на київську владу, яка знизила мобілізаційний вік від 27 до 25 років "на тлі втрат на передовій". Україна все ще сподівається на гігантське вливання американської допомоги, яка досі затримується у Конгресі.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тис. додаткових військових.

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