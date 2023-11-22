Російська армія отримала партію нових бомбардувальників Су-34 для атак по Україні

У РФ заявили, що фронтові бомбардувальники Су-34 становлять важливу частину ударної сили фронтової авіації.

Міністерство оборони Росії отримало чергову партію нових фронтових бомбардувальників Су-34.

Про це повідомляють на сайті Об'єднаної авіабудівної корпорації.

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Відповідно до інформації, літаки виготовлені на Новосибірському авіаційному заводі ім. В.П. Чкалова Об'єднаної авіабудівної корпорації. Су-34 пройшли комплекс наземних та льотних випробувань.

"Фронтові бомбардувальники Су-34 відрізняються високою маневреністю та приголомшливими бойовими можливостями, що дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань. Ці літаки гідно оцінені льотчиками і сьогодні активно застосовується в ході "СВО" (війни Росії проти України - ред.)", - заявив перший заступник генерального директора Ростеха Володимир Артяков.

За його словами, фронтові бомбардувальники Су-34 становлять важливу частину ударної сили російської фронтової авіації. Можливості літака нібито дозволяють застосовувати перспективні авіаційні засоби ураження, збільшити дальність поразки наземних та надводних цілей, підвищити точність бомбометання.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил України, українські пілоти у Данії вже літають на F-16.

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