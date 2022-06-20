Російська армія розпочала військові навчання на кордоні з Литвою

Литва заборонила перевезення через свої території підсанкційних товарів та технологій з Росії до Калінінградської області, тим часом армія РФ вирішила розпочати військові навчання на кордоні з Литвою.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. У російському зовнішньодипломатичносу відомстві дії Литви назвали "відкрито ворожою провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань". Через це МЗС РФ викликало посла Литви у Москві.

Про це йдеться на сайті російського МЗС РФ.

"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться у заяві.

Тим часом російські засоби масової пропаганди заявляють, Балтійський флот РФ проводить військові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області. У навчаннях беруть участь майже тисяча військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

"Артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика", - йдеться у повідомленні.

Литва заблокувала російський Калінінград! Тепер - лише морем

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