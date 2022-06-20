Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російська армія розпочала військові навчання на кордоні з Литвою

Дата публікації
Перегляди
4808
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російська армія розпочала військові навчання на кордоні з Литвою

Фото: Associated Press

Литва заборонила перевезення через свої території підсанкційних товарів та технологій з Росії до Калінінградської області, тим часом армія РФ вирішила розпочати військові навчання на кордоні з Литвою.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. У російському зовнішньодипломатичносу відомстві дії Литви назвали "відкрито ворожою провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань". Через це МЗС РФ викликало посла Литви у Москві. 

Про це йдеться на сайті російського МЗС РФ.

"Заявили у зв'язку з цим, що якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та рештою території Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії із захисту своїх національних інтересів", - йдеться у заяві.

Тим часом російські засоби масової пропаганди заявляють, Балтійський флот РФ проводить військові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області. У навчаннях беруть участь майже тисяча військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

"Артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика", - йдеться у повідомленні. 

Литва заблокувала російський Калінінград! Тепер - лише морем 

Литва заблокувала російський Калінінград! Тепер - лише морем 

Читайте також:

Наступна публікація