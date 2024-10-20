Російська армія стане сильнішою: командувач сил США в Європі звернув увагу на серйозну загрозу

Для безпеки в Європі зростає загроза від Росії через її загравання з Китаєм і Північною Кореєю.

Наприкінці війни в Україні російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні, і становитиме загрозу для країн НАТО в Європі.

Таке попередження висловив командувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel.

Він наголосив, що російськими збройними силами керують люди, які сприймають НАТО як ворогів, а після закінчення війни, очевидно, будуть невдоволені її наслідками.

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"Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу... Ми матимемо суперника з реальними навичками, масовістю та чітким наміром. Ось чому ми маємо бути готові і потребуємо збройних сил, які зможуть цьому протистояти", - заявив Каволі.

Він також зауважив, що для безпеки в Європі зростає загроза від Росії через її загравання з Китаєм і Північною Кореєю.

"Загроза дуже серйозна... НАТО має мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", - додав американський генерал.

Нагадаємо, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що до 2030 року російські сили можуть здійснити напад на країни НАТО.

План перемоги: Україні потрібні зброя і запрошення до НАТО

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