Російська атака на Запоріжжя та Чугуїв і небезпечне зростання температури у світі: головні новини ночі 7 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 листопада 2025 року:
Чугуїв атакували понад десятком дронів: постраждали навчальний заклад і цивільне підприємство
Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитсадку: росіяни атакували Запоріжжя
Чому Росія частіше б'є по енергетиці, а не по мостах: пояснення військового оглядача
У Запоріжжі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото)
Генсек ООН: світ наближається до катастрофічного перевищення температури