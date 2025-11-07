ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Російська атака на Запоріжжя та Чугуїв і небезпечне зростання температури у світі: головні новини ночі 7 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 листопада 2025 року:

  • Чугуїв атакували понад десятком дронів: постраждали навчальний заклад і цивільне підприємство Читати далі –>

  • Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитсадку: росіяни атакували Запоріжжя Читати далі –>

  • Чому Росія частіше б’є по енергетиці, а не по мостах: пояснення військового оглядача Читати далі –>

  • У Запоріжжі ліквідовують наслідки ворожої атаки (фото) Читати далі –>

  • Генсек ООН: світ наближається до катастрофічного перевищення температури Читати далі –>

