Російська авіація промазала і завдала удару по цивільних автомобілях у Воронезькій області (фото)

У Воронезькій області російська авіація, яка цілилася по "вагнерівцях", промазала і завдала удару по цивільних автомобілях. Є жертви.

Про це повідомляє український журналіст, блогер Денис Казанський.

"Нарешті російські військові злочинці тепер продемонструють і громадянам Росії свої навички та вміння працювати по мирних мешканцях", - написав він.

Згодом цю інформацію підтвердили самі російські "воєнкори", опублікувавши момент удару по вантажівці. За їхніми даними, водій та пасажир загинули на місці події.

На кадрах видно, як ракета прилітає прямо по вантажному автомобілю, який рухався трасою у Воронезькій області РФ. Перед ним їхали колони "вагнерівців". Але ракета влучає не по військових авто, а по цивільному.

Російська авіація завдала удару по цивільних авто у Воронезькій області. ФОТО: скрин

Нагадаємо, пропагандистські Telegram-канали з посиланням на військкорів РФ вдень 24 червня повідомили, що російська авіація завдає ударів по дорозі у Воронезькій області М-4, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Подробиці про військовий заколот читайте за посиланням – ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію подій.

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