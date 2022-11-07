Російська авіація розбомбила табори опозиції в Сирії: є загиблі, серед яких діти

Авіація РФ розбомбила табір сирійської опозиції поблизу Ідліба, внаслідок чого загинуло щонайменше дев'ять цивільних осіб.

Про це з посиланням на Службу цивільної оборони сирійської опозиції та слова очевидців повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що серед загиблих були троє дітей та жінка, ще понад 70 людей було поранено та доставлено до польових шпиталів. За словами свідків, військові літаки за підтримки артилерії сирійської армії також скинули бомби на ліси поряд із тимчасовими таборами на захід від Ідліба.

"Тут немає ані військових баз, ані складів, ані казарм повстанців. Тільки цивільні особи", – повідомив Серадж Ібрагім, який працює у рятувальній групі "Білі каски", яку підтримує Захід.

Водночас Росія разом зі своїми сирійськими союзника традиційно виправдали свої дії заявами, що атакували притулки озброєних угруповань, і заперечили удари по цивільним особам.

Варто зазначити, що у контрольованому опозицією густонаселеному районі вздовж сирійсько-турецького кордону проживає понад 4 мільйони людей. Більшість із них опинилися там внаслідок військових дій під керівництвом Росії, спрямованих проти сирійської опозиції.

Нагадаємо, що війна в Сирії триває від 2011 року. Тоді на вулицях Дераа, Дамаска та Алеппо почалися масові протести проти режиму президента Башара Асада. Учасники вимагали демократичних реформ і звільнення політичних в'язнів. Антиурядові мітинги згодом переросли у війну.

Урядові сили жорстоко придушували мітинги, але вже у липні 2011 року військові зі Збройних сил оголосили про формування Вільної сирійської армії — повстанського угруповання, яке прагне повалити уряд.

2015 року на боці Башара Асада інтервенцію у Сирію розпочала Росія, яка нещадно бомбардувала міста, підконтрольні позиції, використовуючи хімічну зброю та вбиваючи мирне населення. Після цього урядові війська взяли під контроль більшу частину країни. Режим Асада окрім Москви також підтримує Тегеран.

Протягом останніх двох років інтенсивність бойових дій зменшується. Велику роль також у цьому зіграла і підготовка та початок РФ повномасштабного вторгнення в Україну.

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