Російська балетна трупа видавала себе за українську під час гастролей у Швеції

Пуанти балерини / © pixabay.com

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Російські балетні трупи за кордоном маскуються під українські. Днями стало відомо про одну з них — Ballet of Ukraine.

Виявилося, що вона насправді не має жодного зв’язку з Україною, натомість тісно пов’язана з Росією. Про це повідомляє шведський громадський мовник SVT.

Ballet of Ukraine в грудні 2024 року гастролювала у восьми містах Швеції з виставою «Лускунчик» і видавала себе за українську балетну трупу. Зокрема, на рекламних афішах вистав були зображені синьо-жовті кольори.

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Шведські глядачі відвідували виступи Ballet of Ukraine, вважаючи, що підтримують Україну під час війни, натомість журналістське розслідування встановило, що ця балетна трупа має тісні зв’язки з Росією.

Так, відвідавши адресу, вказану на офіційному сайті трупи, журналісти виявили не балетну студію, а офісну будівлю та торговельний центр.

Вебсайт норвезької компанії Touring Actors, яка займається бронюванням квитків на вистави, керується з російського сервера та належить підприємцю з Москви. Бізнесмен спростовує звинувачення у зв’язках з Росією, назвавши їх наклепом.

До того ж з-поміж 14 танцівників, представлених на сайті трупи, щонайменше сім працюють в країні-терористці. Художній керівник колективу заявив журналістам, що список танцюристів, розміщений на сайті, є застарілим. Проте саме він був доступним під час купівлі квитків.

Кошти від шести вистав переказувалися на швейцарську компанію Gutschwald AI Centre, власником якої є колишній менеджер російського «Сбербанку». Щоправда, він у коментарі SVT стверджує, що не має жодного стосунку до виступів Ballet of Ukraine.

Наразі сайти компаній Ballet of Ukraine та Touring Actors видалено.

Зауважимо, проблема російських балетних труп, які видають себе за українські, існує в Європі не перший рік. Ще 2022 року Національна опера України попереджала про гастролі свого російського клону, а минулого року у Швеції було скасовано виступи балету The Heritage після того, як служба безпеки виявила його зв’язки з російською державою та армією. Крім того, у лютому 2025 року Grand Ukrainian Ballet мав виступити у Швеції, проте журналісти-розслідувачі також не знайшли зв’язку цієї трупи з Україною.