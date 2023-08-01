Російська блогерка-сироїдка померла від виснаження у Малайзії: останні фото жінки

Навіть коли не могла піднятися сходами та навіть узяти ложку, жінка була переконана, що сироїдіння – найкраща з можливих дієт.
Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова, відома у соцмережах як Zhanna D'Art, померла 21 липня у клініці в Малайзії у віці 39 років.
Про це повідомляє "BILD на русском".
Самсонова займалася сироїдінням і протягом п'яти останніх років харчувалася виключно фруктами, насінням, смузі та соками. Особливо жінка полюбляла дуріан.
Наразі офіційна причина смерті Жанни не повідомляється, однак її мама сказала журналістам, о блогерка померла від "холероподібної інфекції", яку посилило "виснаження організму". Самсонова важила лише 41 кг.
Друзі Жанни, які бачили її кілька місяців тому на Шрі-Ланці, розповіли, що вже тоді в неї був "виснажений вигляд" та набряклі ноги. Друзі закликали блогерку повернутися до Росії, однак та вирушила до Таїланду. Перебуваючи там, жінка планувала невдовзі повернутися додому, однак не встигла.
Одна зі знайомих Самсонової розповіла, що та майже не вставала з ліжка і для неї були справжнім випробуванням звичайні речі, як-от взяти ложку чи піднятися сходами. І навіть у такому стані блогерка надалі була переконана, що сироїдіння – найкраща з можливих дієт.
Наразі влада Малайзії вирішує, як доставити тіло блогерки до Росії для поховання.
Підписників Жанни шокували її фото, які блогерка виклала в соцмережі за кілька тижнів до смерті. На знімках жінка має хворобливий худорлявий вигляд, здається виснаженою і неабияк постарілою. Фоловери писали у коментарях під фото, що Самсоновій необхідно терміново лягти до лікарні та отримати допомогу психіатра.
Нагадаємо, 30-річний екстремал Ремі Енігма загинув, зірвавшись і впавши з 68-го поверху житлового будинку в Гонконгу. Раніше Ремі підкорив низку хмарочосів та мостів у всьому світі: Дубаї, Франції, Колумбії, Болгарії та навіть в Україні.
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