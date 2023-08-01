Російська блогерка-сироїдка померла від виснаження у Малайзії: останні фото жінки

Навіть коли не могла піднятися сходами та навіть узяти ложку, жінка була переконана, що сироїдіння – найкраща з можливих дієт.

Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова, відома у соцмережах як Zhanna D'Art, померла 21 липня у клініці в Малайзії у віці 39 років.

Про це повідомляє "BILD на русском".

Самсонова займалася сироїдінням і протягом п'яти останніх років харчувалася виключно фруктами, насінням, смузі та соками. Особливо жінка полюбляла дуріан.

Наразі офіційна причина смерті Жанни не повідомляється, однак її мама сказала журналістам, о блогерка померла від "холероподібної інфекції", яку посилило "виснаження організму". Самсонова важила лише 41 кг.

Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова п'ять їла виключно фрукти та насіння / Фото з соцмереж Самсонової

Жанна Самсонова найбільше полюбляла їсти дуріан / Фото з соцмереж Самсонової

Друзі Жанни, які бачили її кілька місяців тому на Шрі-Ланці, розповіли, що вже тоді в неї був "виснажений вигляд" та набряклі ноги. Друзі закликали блогерку повернутися до Росії, однак та вирушила до Таїланду. Перебуваючи там, жінка планувала невдовзі повернутися додому, однак не встигла.

Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова померла від виснаження / Фото з соцмереж Самсонової

Одна зі знайомих Самсонової розповіла, що та майже не вставала з ліжка і для неї були справжнім випробуванням звичайні речі, як-от взяти ложку чи піднятися сходами. І навіть у такому стані блогерка надалі була переконана, що сироїдіння – найкраща з можливих дієт.

Наразі влада Малайзії вирішує, як доставити тіло блогерки до Росії для поховання.

Підписників Жанни шокували її фото, які блогерка виклала в соцмережі за кілька тижнів до смерті. На знімках жінка має хворобливий худорлявий вигляд, здається виснаженою і неабияк постарілою. Фоловери писали у коментарях під фото, що Самсоновій необхідно терміново лягти до лікарні та отримати допомогу психіатра.

Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова померла від виснаження / Фото з соцмереж Самсонової

Російська блогерка-сироїдка Жанна Самсонова померла від виснаження / Фото з соцмереж Самсонової

Нагадаємо, 30-річний екстремал Ремі Енігма загинув, зірвавшись і впавши з 68-го поверху житлового будинку в Гонконгу. Раніше Ремі підкорив низку хмарочосів та мостів у всьому світі: Дубаї, Франції, Колумбії, Болгарії та навіть в Україні.

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