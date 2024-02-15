Російська блогерка у США зізналася, що постачала до РФ компоненти для ракет в обхід санкцій

Тепер блогерці загрожує до 20 років за ґратами.

У США суд визнав винною російську блогерку Христину Пузирєву в порушенні санкцій проти РФ і постачанні компонентів для ракет. Блогерці загрожує ув’язнення.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

У федеральному суді в Брукліні Пузирєва визнала себе винною у змові з метою відмивання грошей "за її роль у багатомільйонній схемі з відправлення компонентів, які використовуються в неназваних літальних апаратах, системах керованої ракетної зброї та іншій зброї, суб'єктам у Росії, які підпадають під санкції".

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За даними Мін’юсту, компоненти, які були відправлені з порушенням законів про експортний контроль та санкції, згодом були виявлені на збройових платформах Росії та в обладнанні радіотехнічної розвідки в Україні.

Коли суд виноситиме вирок блогерці, їй загрожуватиме до 20 років ув’язнення.

Що саме накоїла Христина Пузирєва

За інформацією американських правоохоронців, Пузирєва та інші обвинувачені у справі, ймовірно, придбали та відправили електроніку виробництва США на мільйони доларів на підтримку Кремля в його атаках по Україні, що тривають.

Змова з відмивання грошей була безпосередньо пов'язана з 298 постачаннями обмежених технологій до РФ на суму 7 млн дол.

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Блогерка разом з чоловіком Миколою Гольцевим, який також є обвинуваченим у справі, неодноразово приїжджали з Канади, щоб зустрітися з підсудним Салімджоном Насриддіновим у Брукліні. Під час таких поїздок Пузирєва використовувала численні банківські рахунки для проведення фінансових операцій у межах своєї схеми.

Американський уряд конфіскував 20 тис. дол. готівкою з номера нью-йоркського готелю, в якому був заарештований обвинувачений. Загалом конфісковано близько 1,68 млн дол., пов’язаних з цією експортною схемою.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що британські постачальники за перші 10 місяців 2023 року експортували до Росії найважливіші компоненти, включно з напівпровідниками та безпілотниками, на суму понад 100 млн дол.

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