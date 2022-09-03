Російська делегація на чолі з Лавровим не може відвідати Генасамблею ООН: у чому причина

Росія досі не отримала від США візи для в’їзду делегації із пів сотні осіб на щорічну зустріч світових лідерів в ООН, яка відбудеться у вересні.
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що США не видають 56 віз, щоб дозволити міністру закордонних справ Сергію Лаврову і його делегації поїхати в Нью-Йорк на сесію Генасамблеї ООН.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист Небензі, адресований генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу.
Василь Небензя нарікає, що протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.
Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.
"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН", - сказав представник Держдепу.
Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії РФ проти посольства США в Росії, в тому числі через примусове звільнення дипломатів у Москві.
Нагадаємо, раніше російський посол у Вашингтоні повідомив, що звертатиметься до Держдепу США з вимогою забезпечити участь очільника МЗС РФ у Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
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