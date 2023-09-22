Російська делегація на чолі з Лавровим привезла холеру із Індії — ЗМІ

Заражений дипломат перебував на одному літаку з журналістами пулу російського МЗС та, ймовірно, контактував з очільником російського зовнішньополітичного відомства.

Член делегації Міністерства закордонних справ Росії, яку очолював Сергій Лавров, заразився холерою під час саміту G20 в Індії. Повертаючись до РФ він перебував на одному літаку з журналістами пулу російського МЗС та, ймовірно, контактував з очільником російського зовнішньополітичного відомства.

Про це у четвер, 21 вересня, повідомив російський Telegram-канал Baza.

Російські дипломати повернулися до Росії 11 вересня літаками Іл-96. У всіх пасажирів взяли аналізи, а вже через два дні з'ясувалося, що один із членів делегації підхопив на саміті у Нью-Делі холеру.

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За інформацією Baza, чоловіка госпіталізували до інфекційної лікарні, а всіх пасажирів, що летіли разом з ним, відправили на карантин. 17 вересня частину журналістів теж відправили до лікарні, при цьому їх госпіталізація була схожа на примусову.

"Попри те, що аналізи показали відсутність зараження, їх тримають на "суворому" режимі. Їм заборонено виходити на прогулянки та бачитися з рідними", – йдеться у повідомленні.

Baza поцікавилася у МЗС РФ, чи міг контактувати Лавров із хворим на холеру, однак у відомстві рекомендували звертатися до медзакладів та уповноважених органів влади.

Як відомо, міністр Сергій Лавров тепер перебуває у Нью-Йорку, на генасамблеї ООН. Очікується, що там він проведе близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, нещодавно на півдні Індії влада намагалася стримати смертельну епідемію, в населених пунктах у зоні ризику посилили тестування через спалах вірусу Ніпа. Тут закрили школи, державні установи та релігійні центри і призупинили рух громадського транспорту.

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