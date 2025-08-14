Російська делегація полетіла до Трампа на літаку, який перевозив кокаїн

Російський літак з бортовим номером RA-96023 / © Aviapix

У четвер, 14 серпня, з Москви на Аляску вилетів літак Іл-96 спеціального льотного загону «Росія», в якому перебувають представники російської делегації, що братиме участь у зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна 15 серпня. Судячи з бортового номера літака, росіяни використали лайнер, який був причетний до кокаїнового скандалу в Аргентині сім років тому.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

За даними моніторингового ресурсу Flightradar24, літак з бортовим номером RA-96023 вилетів з аеропорту Внуково близько 8 ранку і через кілька годин прибуде до американського міста Анкоридж на Алясці.

Цей борт став відомим після скандалу в Аргентині, коли місцева жандармерія виявила у будівлях російського посольства в Буенос-Айресі майже 400 кг кокаїну.

Згодом аргентинські правоохоронці опубліковали фото російського лайнера, який було використано для перевезення кокаїну. Йшлося саме про літак з бортовим номером RA-96023.

Тоді слідством було встановлено, що до контрабанди наркотиків, які під виглядом дипломатичної пошти мали відправити до Москви, був причетний завгосп російського посольства в Буенос-Айресі та троє російських бізнесменів.

Цього разу на «кокаїновому» борту на Аляску відправилися члени російської делегації, до якої, окрім Путіна, входять міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, раніше помічник російського президента Юрій Ушаков назвав «центральну тему» саміту на Алясці, якою стане врегулювання української «кризи», як у Кремлі називають війну проти України.

Ушаков також розповів, що зустріч Путіна і Трампа спочатку відбудеться тет-а-тет. Переговори президентів у складі делегацій відбудуться за формулою «5 на 5».