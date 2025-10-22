ТСН у соціальних мережах

Російська дитяча омбудсменка зізналася у викраденні підлітка з Маріуполя

Марія Львова-Бєлова повідомила, що хлопчик, який втратив матір у віці 10 років, «не хотів їхати до Росії», любив Україну та був «розлючений» на Москву.

Марія Львова-Бєлова

Марія Львова-Бєлова / © РИА Новости

Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова, на арешт якої видано ордер Міжнародного кримінального суду, публічно зізналася, як перетворила викраденого з Маріуполя українського хлопчика на «росіянина».

Подробиці про 15-річного Пилипа, якого російська чиновниця взяла під свою «опіку», вона розповіла на російському телевізійному шоу «Смотри и думай».

Марія Львова-Бєлова повідомила, що хлопчик, який втратив матір у віці 10 років, «не хотів їхати до Росії», любив Україну та був «розлючений» на Москву.

За словами воєнної злочинниці, вона познайомилася з підлітком, коли він шукав безпечне місце, де можна було б сховатися від російських солдатів після того, як вони зруйнували та окупували його рідне місто у травні 2022 року.

Львова-Бєлова сказала, що з часом вони «потоваришували» і зрештою вона запросила його переїхати до неї додому.

Однак підліток, якому цього року виповнилося 18 років, «ускладнив сімейну атмосферу», оскільки страждав від посттравматичного стресу, спричиненого бомбардуваннями в Маріуполі, та зберіг сильну прихильність до України.

«Він завжди був на проукраїнських сайтах і, по суті, читав там усю „пропаганду“. Він завжди співав пісні українською мовою. Я сказала йому: „Ти намагаєшся провокувати, співаючи українською? Ми ж братні народи… Я дуже добре ставлюся до вашої мови та культури“, — розповідала в телешоу російська чиновниця.

Львова-Бєлова назвала його патріотизм «просто підлітковою проблемою» та сказала, що благала його змінити своє ставлення до України та Росії «заради неї».

З часом, за її словами, Пилип почав змінювати свою думку та вирішив, що надає перевагу новому життю в Росії, втративши бажання повертатися до Маріуполя.

Водночас російська воєнна злочинниця цинічно назвала «міфом» звинувачення в тому, що росіяни змінюють ідентичність українських дітей та перевиховують їх. Однак вона визнала, що переїзд Пилипа до Росії був однією з причин видавання ордера на арешт МКС.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України назвали слова чиновниці не лише «свідченням важкого воєнного злочину, а й прямою ілюстрацією того, як працює система насильницької „перевиховної“ політики Росії: коли дитині забирають не лише дім, а й право бути собою».

«Україна продовжує боротися за повернення всіх викрадених дітей. Кожна історія — доказ злочину. І нагадування світу: Росія має відповісти за все», — йдеться у дописі українського відомства в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, у Росії створили сайт, на якому викладені фотографії з відкритими обличчями та описи викрадених українських дітей.

