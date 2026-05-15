Російська економіка котиться до прірви і тягне за собою Білорусь — розвідка
Російська економіка у першому кварталі 2026 року перейшла до скорочення, що вже позначається на Білорусі через її високу залежність від російського ринку.
За підсумками І кварталу білоруська економіка скоротилася на 0,4%, а російська — на 0,3%. Рецесія Москви тягне Мінськ на дно.
Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.
У відомстві зазначили, що Мінськ розраховував на зростання у 2,8%, Москва — у 1,3%.
Продуктовий кошик у РБ помітно зріс у ціні. Це видно на порівнянні: за минулий рік польський продуктовий кошик коштував лише на 8% дорожче за білоруський, тоді як ще кілька років тому розрив сягав 30%.
«Якщо тенденція збережеться, білоруські магазини можуть стати дорожчими за польські», — зауважила пресслужба.
Розвідники вважають, що швидкого відновлення у Росії не буде, навіть якщо Кремль закінчить повномасштабну війну проти України. У цьому винні надто глибокі структурні проблеми.
«А для Білорусі наслідки можуть виявитися ще болючішими: поки Росія „годує“ білоруську економіку під час війни, після неї вона шукатиме, що звідти взяти. Насамперед — людський капітал і частку білоруського ринку, витісняючи місцевий бізнес на користь російського», — повідомили представники СЗР України.
Економіка Росії — останні новини
Все більше російських компаній звертаються до держави з проханням про фінансову допомогу та податкові пільги.
Головним деструктивним фактором став екстремальний перекіс бюджету: на потреби оборони та безпеки 2026 року закладено близько 13 трлн рублів, що становить 38% усіх державних видатків. Це призвело до того, що цивільний сектор фактично фінансує ВПК через механізм високих податків та інфляції, яка 2025 року сягала 10%, а 2026-го утримується вище цільових 4%.
Фінансова ситуація в Росії на початок 2026 року теж виглядає критично. Як повідомляє українська розвідка, банківська криза в Росії вже настала.
Прибутки банків за останній рік впали на 8% (до 45 млрд доларів), а рентабельність продовжує котитися донизу. Чиновники вже не приховують: доходи бюджету падають, і щоб покрити дірку, доведеться або ще сильніше підвищувати податки, або забирати гроші з банківської системи.
Опозиційні політики РФ кажуть, що все вказує на те, що 2026 рік стане періодом «фінансового тупика» для російської периферії. У той час як Москва намагається підтримувати ілюзію стабільності, регіони вже стикаються з критичним дефіцитом бюджетів.
Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.