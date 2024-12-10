Російська економіка нестійка і обмежить можливості воювати проти України – ISW

Росія втрачає здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектора і водночас зберігати економічну стабільність. Це відбувається через зростання витрат на війну, через корупцію, брак робочої сили та інших факторів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія витратила на війну проти України понад 200 млрд дол. і зазнала щонайменше 700 тис. втрат від початку повномасштабного вторгнення. А нещодавні втрати РФ становили загалом 1000 бійців на день.

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Як повідомив український Центр протидії дезінформації, ліквідні активи Росії у її Фонді національного добробуту скоротилися зі 140 млрд дол. у лютому 2022 року до 53,8 млрд дол. станом на 1 грудня 2024 року. У повідомленні вказувалося, що РФ для покриття свого бюджетного дефіциту дедалі більше покладається на резерви китайського юаня та продаж золота, а ще виділяє третину національного бюджету на 2025-2027 роки на оборонні витрати. Це свідчить про нестійкий пріоритет війни на шкоду економічній стабільності.

Як поінформував генпрокурор РФ Ігор Краснов, корупційні злочини, включно з хабарництвом, зросли майже на 30% 2024 року порівняно з попереднім роком. Водночас за корупційні порушення 2024 року до дисциплінарної відповідальності було притягнуто понад 30 тис. російських чиновників.

За оцінками аналітиків ISW, викликане війною зростання економічного тиску на Росію у поєднанні з поширеною корупцією, нестачею робочої сили та неефективністю оборонної промисловості, можуть посилити вартість війни для країни-агресорки і ще більше підірвати її здатність ефективно підтримувати діяльність оборонного сектора, зберігаючи водночас економічну стабільність.

Раніше в Інституті вже бачили повідомлення про схожі тенденції та статистику в російській економіці. Вони вказували на те, що економічна траєкторія країни нестійка у середньостроковій і довгостроковій перспективах та дедалі більше обмежуватиме можливості вести війну проти України.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що збільшення оборонних витрат, закладе у бюджеті РФ, не здатне посилити військовий потенціал Кремля, але може дозволити продовжувати війну проти України.

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