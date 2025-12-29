Економіка РФ / © Getty Images

Для Росії війна поки що дешевша, ніж для України, адже бойові дії ведуться на українській території, знищується інфраструктура і гинуть люди, тоді як РФ витрачає близько 7% ВВП на війну, а Україна — майже 30%.

Про це в етері Еспресо заявив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.

«Нам потрібно перемагати ворога не лише на полі бою та в дипломатії, а й в економіці. Питання в тому, чи можемо ми зробити війну дорожчою для Росії і чи відбуваються там реальні зміни, які позбавлять її здатності воювати найближчим часом», — наголосив експерт.

За словами Длігача, стара модель російської економіки цього року фактично вичерпала себе. Ліквідна частина Фонду національного добробуту РФ скоротилася з близько 8 трлн рублів на початку року до менш ніж 4 трлн у середині року. Через дефіцит бюджету Росія перейшла до масштабної емісії грошей.

«Цього року Росія надрукує близько 8 трильйонів рублів. Це свідчить, що чинна економічна модель вже не працює. Так зване укріплення рубля — це ілюстрація відв’язки економіки РФ від долара та євро і залежності від юаня», — пояснив він.

Економіст також звернув увагу на різку зміну структури російського експорту. За його словами, Росія фактично перестала заробляти на енергоносіях, адже ціна на нафту Urals впала до 32 доларів за барель, що нижче за середню собівартість видобутку.

«Російська економіка перебуває у стагнації вже чотири квартали поспіль. Промислове виробництво скорочується, будівництво падає на 8–20%, хімічна промисловість — до 30%, машинобудування — близько 15%. Навіть військово-промисловий комплекс уже не рятує ситуацію», — підсумував Длігач.

Раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що економічні труднощі Росії не вплинуть на ситуацію на полі бою, але можуть вплинути на позицію Кремля щодо завершення війни.

Ми раніше інформували, що російська економіка продовжує мати силу для ведення війни, але вона може зламатися 2026 року.