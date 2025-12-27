Економіка РФ / © ТСН.ua

Російська фінансова й інституційна система дедалі більше функціонує в умовах керованого хаосу, коли прозорість замінюється ручним контролем, а економічні ризики перекладаються на бізнес і населення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У СЗР зазначають, що Центробанк РФ фактично визнав крах стандартів розкриття інформації у фінансовому секторі. Із 2027 року банки та інші фінансові організації планують оприлюднювати лише знеособлені дані про структуру власності.

Після 2022 року російським банкам і страховикам дозволили не розкривати інформацію про власників і менеджмент, пояснюючи це санкційними ризиками. Наслідком стало майже повне зникнення прозорості: з 352 кредитних організацій структуру власності нині відкрито демонструють лише три банки, тобто менше ніж 1%.

Запропонований регулятором «компроміс» передбачає формальні відповіді «так» або «ні» щодо наявності осіб із суттєвим впливом чи проблемних бенефіціарів. При цьому відповідні форми заповнюватиме сам Центробанк, що ще більше нівелює контроль.

Паралельно в Держдумі з’явилися законопроєкти, які скасовують обов’язкові регулярні декларації доходів для держслужбовців. Депутати та сенатори подають це як «антикорупційний крок», однак на практиці це лише поглиблює розрив між офіційною риторикою та реальним контролем.

Складна ситуація і в реальному секторі економіки. За даними СЗР, третина малих і середніх підприємців не виключає закриття бізнесу вже протягом найближчих шести місяців.

Банки різко скоротили споживче кредитування. POS-кредити нині отримує лише кожен десятий клієнт, а рівень відмов у листопаді сягнув 90%. На цьому тлі ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 млрд рублів чистого прибутку — на 54% більше, ніж роком раніше.

Фінансові проблеми охопили й держсектор. У 2025 році обсяги неплатежів державних компаній перед бізнесом зросли у 2,7 раза — з 200 кейсів на 1,5 млрд рублів у 2024 році до 548 випадків майже на 4,03 млрд рублі.

Компанії затримують виплати підрядникам на один–три місяці, фактично кредитуючись за їхній рахунок. Водночас 73% усіх витоків даних у 2025 році припали саме на держсектор, а лише 13% росіян сподіваються отримати річну премію.

У СЗР підкреслюють, що сукупність цих тенденцій формує ринок, який стрімко відходить від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу.

Санкційний тиск після 2022 року змусив російські банки й страховиків обмежити прозорість, а спроби Центробанку зберегти відкритість фінансової системи зазнали провалу. Державні ініціативи лише прискорили інституційну деградацію.

Попри це система продовжує існувати завдяки жорсткому ручному управлінню, однак економічні та соціальні наслідки — від падіння платоспроможності населення до масових проблем у держсекторі — свідчать про глибокий структурний розлад.

